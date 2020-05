Adinda maakt zondag 6 uur lang toertjes rond haar kot mucovereniging te steunen: “Wie komt veilig supporteren?” Ronny De Coster

29 mei 2020

19u30 0 Kruisem Als gevolg van de coronacrisis kan het fietsevenement Keulen-Zingem dit jaar niet doorgaan. De organisatoren hebben de grootste benefiet van het jaar ten voordele van de Mucovereniging, Mucocentrum UZ Gent en het Zeepreventorium De Haan meteen uitgesteld naar september 2021.

Maar de Kruisemse atlete Adinda Vetsuypens, die meter is van Keulen-Zingem, ziet zomaar een jaartje overslaan niet echt zitten. Voor dezelfde goede doelen organiseert ze op pinksterzondag haar eigen sportieve evenement. “Ik loop zes uur lang toertjes van 2,4 kilometer rond mijn kot aan de Ouwegemstraat 75. Om 12 uur start ik en loop via Steenoven, Beertegemstraat, Landegemstraat terug naar de Ouwegemstraat en dit tot klokslag 18 uur”, kondigt ze aan.

“Kom supporteren en raad afstand”

“Iedereen die wil supporteren vanuit zijn/haar kot of vanop de stoep (op veilige afstand en volgens de coronamaatregelen) is zeer welkom. Het zou me zeker motiveren”, zegt Adinda. Wie haar benefiet wil steunen, kan storten op het rekeningnummer BE23979158458191. “Er is ook een wedstrijd aan verbonden. Wie stort, noteert bij de mededeling bij de betaling niet alleen de naam en mailadres, maar mag ook de afstand raden die ik zal afleggen”, legt Adinda uit. Ze geeft alvast niet een tip: haar officiële record op de 6 uur ultralopen was vorig jaar 70,27 kilometer.