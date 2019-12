Accordeonisten van VIOS Brakel spelen op benefiet van KWB Zingem voor De Bolster Ronny De Coster

16 december 2019

21u47 0 Kruisem KWB Zingem organiseert op zondag 22 december in het kader van De Warmste Week een wafelbak en kerstconcert ten voordele van De Bolster Zingem. Het Brakelse accordeonistenorkest Vios zorgt voor de muziek.

De wafelbakkers gaan om 14 uur aan de slag in zaal Volkskring aan de Dorpstraat. Aansluitend vindt een kerstconcert plaats in de kerk van Zingem. De kerstmuziek komt van het Brakelse accordeonorkest Vios uit Brakel. De toegangsprijs bedraagt 12 euro. De opbrengst gaat naar de vzw De Bolster, die in Zingem voor mensen met een beperking begeleid wonen organiseert.

Meer info: telefoon 09/384.41.49 en mail danielvdm@proximus.be