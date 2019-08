Aannemer graaft granaat op bij aanleg parking Molendam in Ouwegem Ronny De Coster

23 augustus 2019

10u17 0 Kruisem Bij graafwerkzaamheden in het centrum van Ouwegem is een granaat opgegraven. Dovo, de ontmijningsdienst van het Leger, is op komst om de werpbom op te halen.

De granaat werd gevonden bij de aanleg van de nieuwe parking aan de Molendamstraat.

“Ik was met de graafmachine grond aan het weghalen, toen ik op ongeveer 60 centimeter diepte roestvlekken in de aarde zag. Ik vond er eerst wat ijzeren rommel waaronder ijzerdraad en toen zag ik dat er ook een granaat lag. Dat is wel even schrikken. We hebben de machine stilgelegd en de politie verwittigd”, vertelt de Zingemse aannemer Guy Audoorn.

“We komen in onze regio nog wel eens obussen uit de oorlog tegen, maar een granaat heb ik toch nog niet opgegraven”, bedenkt hij beduusd. De slagpin, die wordt uitgetrokken voor een granaat wordt geworpen, steekt er nog in.

De politie heeft intussen Dovo, de ontmijningsdienst van Defensie verwittigd. Specialisten zijn op weg om de granaat op te halen. De vondst van het oorlogstuig heeft geen invloed op de werkzaamheden in hartje Ouwegem. Die schieten overigens goed op. Komende maandag en dinsdag gebeurt de aanleg van de fundering van het laatste stuk nieuwe weg.

Volgende week vrijdag worden dan de greppels in beton machinaal gegoten.

Op maandag 2 en dinsdag 3 september giet de aannemer de onderlagen asfalt en op 19 september krijgt de Ouwegemsesteenweg zijn toplaag.