Aanleg bovenlaag parking Molendam in Ouwegem uitgesteld: slecht weer gooit roet in het eten Ronny De Coster

26 februari 2020

20u28 0 Kruisem Het slechte weer gooit roet in het eten bij de afwerking van de vernieuwde parking Molendam in het centrum van Ouwegem: het is te koud en te nat om asfalt te gieten.

Het parkeerterrein is helemaal afgewerkt op één laagje asfaltlaag na. De gemeente Kruisem had voorzien om de toplaag in deze vakantieweek te laten aanleggen om hinder voor de naburige school te voorkomen. Maar de Zingemse aannemer Audoorn moet de asfalteermachines nog op stal houden: door het slechte weer is het niet mogelijk om tarmac te gieten. De gemeente hoopt het werk volgende week te laten uitvoeren.