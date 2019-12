Aan dit fraai verlichte kersthuis in Zingem heeft Steve negen maanden gewerkt Ronny De Coster

10 december 2019

20u53 18 Kruisem Eén van de fraaist versierde woningen van het land is ongetwijfeld die van Steve en Carine Vanden Neste in Zingem. “Negen maand heb ik eraan gewerkt”, vertelt Steve.

In maart, toen iedereen nog zat te verlangen naar de zomer, dacht Steve Vanden Neste in Zingem al aan Kerstmis. “In mijn garage ben ik toen al begonnen met het bekabelen van figuren. Want de meeste zaken die je hier in mijn tuin ziet staan, hen ik ook helemaal zelf gemaakt. Je kan een winkel binnen stappen en verlichte kerstfiguren kopen, maar dan heb je niets exclusiefs, natuurlijk”, bedenkt Steve.

“Alles begint met een schets”, verklapt hij. “Ik probeer me voor te stellen wat er bij elkaar past en teken dat op papier uit. Maanden ben ik dan aan het knutselen. Het is echt een monnikenwerk om die honderden meters kabels met lichtjes rond de figuurtjes te wikkelen en met kleine spanriempjes vast te maken.

Helemaal herbegonnen

“In september beseften mijn buren, dat ik weer was herbegonnen, want toen begon ik de eerste verlichte figuren al eens buiten te zetten om te testen wat er bij elkaar past”, vertelt Steve. “Ik doe dit al lang, maar twee jaar geleden had ik toch beslist om alles te verkopen. Maar ik was niet meer te houden en heb dit jaar allemaal nieuwe spullen gekocht. Het zal de komende weken weer druk worden door de vele kijklustigen die een ommetje maken langs onze wijk”, weet Steve.Tot na de jaarwisseling is het kersthuis aan ’t Stroomken in Zingem te bewonderen. De lichtjes zijn alle dagen aan van 17 tot 23 uur.