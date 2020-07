9,4 % van Zingemse kinderen leeft onder armoedegrens: “Hier is snel actie nodig” Ronny De Coster

06 juli 2020

17u27 1 Kruisem De partij Groen trekt aan de alarmbel nadat Kind & Gezin armoedecijfers heeft bekendgemaakt. Die zijn vooral voor de deelgemeente Zingem opvallend: 9,4 % van de kinderen leeft er onder de armoedegrens. “Er is snel actie nodig” vindt Groen-gemeenteraadslid Martje Verbeeck.

Het oppositieraadslid verbaast er zich over, dat de gemeenteraad maandag niet gevolgd wordt door een OCMW-raad, want daar valt volgens haar nochtans het een en ander te bespreken. “Het percentage Kruisemse kinderen in armoede is aanzienlijk gestegen, zo blijkt uit de jaarlijkse kansarmoede-index die Kind & Gezin midden juni heeft gepubliceerd. In Kruisem scoren Zingem en Kruishoutem een heel pak slechter dan in 2018. Maar liefst 9,4% Zingemse kinderen leefden in 2019 onder de armoedegrens. In deelgemeente Kruishoutem verdubbelde het percentage van 2,9% naar 5,9%. Ook in Huise blijken 5,3% kinderen op te groeien in kansarmoede. Dat zijn toch verontrustende cijfers”, alarmeert Martje Verbeek.

Drempels verlagen

“Het is daarom vreemd dat er geen OCMW-raad plaatsvindt,” vindt het oppositieraadslid. “Ook als het gemeentebestuur zelf geen punten heeft, blijft het houden van een maandelijkse OCMW-raad zinvol, zodat ook de oppositie punten kan aanbrengen. Bovendien vond ik een woordje uitleg nu zeker wel op z’n plaats. We willen dat er stappen ondernomen worden om dit cijfer zo snel mogelijk te reduceren. Dat kan alleen met een lokaal armoedebeleid, waarbij het verlagen van drempels en een proactieve aanpak voorop staan,” bedenkt het Groen-gemeenteraadslid.