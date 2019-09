85-jarige bestuurster krijgt rijverbod in het weekend zodat ze in de week kan gaan dansen Lieke D'hondt

27 september 2019

13u34 2 Kruisem Een 85-jarige vrouw uit Zingem moet haar wagen acht dagen aan de kant laten staan omdat ze een rood licht negeerde. De politierechter legde het rijverbod alleen voor het weekend op. Zo kan de vrouw in de week wel nog naar haar danslessen kan rijden.

De bestuurster negeerde in Ronse een rood licht, omdat ze moest remmen voor een voorligger die wou afslaan. Daardoor had ze naar eigen zeggen niet gezien dat het licht op rood stond. De 85-jarige dame heeft geluk gehad, want het licht stond voor de andere bestuurders al op groen.

“Ik rijd al vijftig jaar met de auto”, vertelt de kranige dame aan de politierechter. “Elke week maak ik de verplaatsing naar verschillende gemeenten om in de namiddag te gaan dansen. Ik ben altijd heel voorzichtig, iets te veel misschien. Tegenwoordig moet je bijna vier ogen hebben om alles in de gaten te houden. Ik had niet gezien dat het licht aan het kruispunt al op rood stond, omdat mijn voorligger plots afremde om af te slaan.”

De politierechter toont begrip en legt de vrouw een boete van 240 euro en een rijverbod van acht dagen op. Het rijverbod is enkel van kracht in het weekend en op feestdagen, zodat de vrouw in de week wel nog naar haar danslessen kan rijden.