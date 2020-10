39-jarige man gooit met messen naar agenten: parket vordert vier jaar cel LDO

08 oktober 2020

15u25 0 Kruisem Het parket vordert een celstraf van vier jaar voor een 39-jarige man die in Kruisem met zes messen heeft gegooid naar twee agenten. Zij waren opgeroepen om tussen te komen in een huiselijke ruzie. “Eén mes ging richting het hoofd van één van de agenten.”

De feiten dateren van 3 februari 2020. De agenten krijgen een oproep binnen over intrafamiliaal geweld en gaan ter plaatse in Kruisem. De beklaagde is op dat moment dronken en vrij rustig, maar zijn partner heeft duidelijk slagen gekregen. De situatie escaleert wanneer de man na veel aandringen de woning wil verlaten, maar te horen krijgt dat hij de hond des huizes niet mag meenemen. Nadat de man eerst buiten zijn woede de vrije loop laat, komt hij terug naar binnen en trekt in de keuken de lade open waar onder andere de messen liggen. “Eerst zwaait hij nog met een soeplepel, maar daarna grijpt hij een aardappelmesje en zwaait daarmee naar de agenten”, beschrijft advocaat Jo Decraeye. De agenten trekken daarop hun wapen. Ondanks de vraag van de beklaagde, vuren ze geen schot. “Daarna heeft de beklaagde nog vijf messen uit de lade genomen en ermee gegooid naar de agenten. Eén mes belandde op vijftig centimeter van het hoofd van één van de agenten. Uiteindelijk hebben zij de man kunnen overmeesteren door pepperspray te gebruiken, maar dit was duidelijk een poging doodslag.”

Vier jaar cel

Ook de procureur houdt vast aan de kwalificatie poging doodslag, hoewel de beklaagde ontkent dat hij de agenten wou doden. “Het kan niet de bedoeling zijn dat agenten tijdens de uitoefening van hun job met dergelijk geweld te maken krijgen. Zeker omdat één mes richting het hoofd van de agent ging, is de kwalificatie poging doodslag.” De procureur vordert vier jaar cel, al dan niet met begeleiding voor de problemen die de beklaagde klaarblijkelijk heeft.

De beklaagde verklaart in de rechtbank dat hij de agenten niet wilde doden, maar dat hij wel wou dat ze hem zouden neerschieten. Aangezien ze dat niet deden toen hij met de messen zwaaide, heeft hij ermee gegooid. “We minimaliseren de feiten niet, maar er was geen intentie om te doden”, benadrukt zijn advocaat. De rechter zal op 19 november het vonnis uitspreken.

