25-jarige veegt voeten aan samenscholingsverbod Lieke D'hondt

08 september 2020

09u42 0 Kruisem Een 25-jarige man uit Kruisem die twee keer zijn voeten heeft geveegd aan de coronamaatregelen, heeft zich moeten verantwoorden in de politierechtbank.

In april werd de man betrapt terwijl hij met een groep aan het voetballen was. Een maand later stelde de politie vast dat hij samen met acht anderen in een schuilhokje zat op het perron van het station in Zingem. Omdat de man het samenscholingsverbod niet heeft gevolgd, legt de politierechter hem een celstraf van één maand en een boete van 400 euro op.