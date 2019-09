23 leden van Kunstkring Triangel stellen tentoon in Huize Vita Zingem Redactie

11 september 2019

11u28

Bron: André Marlier 0

Voor de 24e maal stelt kunstkring Triangel uit Zingem, geleid door voorzitter Jo De Paermentier, tentoon in eigen gemeente en dit gedurende 2 weekends in Huize Vita en de bijhorende tuin aan de Speelstraat 14. Het eerste weekend zit er reeds op maar zaterdag 14 en zondag 15 september kan men er nog terecht van 14 tot 19 uur om schilderijen, beeldhouwwerk en keramiek te bewonderen van de 23 deelnemende leden. Op zondag om 16 uur ontbinden 10 dichters hun duivels/engelen om 16 uur. Ze treden, gespreid over twee reeksen , op en worden muzikaal geïnterpreteerd door Philippe Van den Bossche en in de dichterspiste gebracht door Frederik De Preester en Jacques Hoste.