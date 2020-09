23-jarige moet rijbewijs maand inleveren na botsing tegen duiker LDO

09 september 2020

13u56 0 Kruisem Een rijverbod van één maand, een effectieve boete van duizend euro en de verplichting om het theoretisch rijexamen over te doen. Dat is de straf die een 23-jarige man uit Kruisem van de politierechter heeft gekregen. De jongeman reed in december 2018 met zijn auto tegen een duiker in deelgemeente Kruishoutem en ging weg zonder de politie te verwittigen.

Volgens zijn advocaat had de jongeman een klapband gekregen waardoor hij tegen de duiker was beland. Omdat hij gewond was aan zijn hand, besloot hij zijn ouders te bellen en naar het ziekenhuis te gaan. Pas achteraf belden zijn ouders naar de burgemeester van Kruisem om hem op de hoogte te brengen van het ongeval. De politierechter veroordeelt de man nu voor vluchtmisdrijf, omdat hij de politie niet heeft gebeld en de auto eerst heeft laten takelen. Op die manier kon de politie geen vaststellingen meer doen en is het ook niet bewezen dat een klapband aan de basis van het ongeval lag.