2 miljoen euro steun voor meer dan 200 extra jobs in nieuwe vestiging van Renson in Kruisem Ronny De Coster

03 juli 2020

14u54 0 Kruisem Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) kent 2 miljoen euro transformatiesteun toe aan het Waregemse bedrijf Renson Sunprotection Screens, dat een nieuwe vestiging bouwt in Kruisem en daar meer dan tweehonderd extra jobs belooft.

Renson is gespecialiseerd in onder andere buitenzonwering, ventilatie en ‘outdoor living’. Het bedrijf wil zijn concept rond outdoor living verder uitbouwen op een nieuwe site in Kruisem. Naast de productie van terrasoverkappingen, design gevelbekleding en bijpassende tuinelementen, komt daar ook een belevingscenter waar 30 partners samen innoveren om de lat op het vlak van outdoor living nog hoger te leggen.

Renson is een familiebedrijf met Kruishoutemse roots, dat al meer dan 110 jaar actief is. Gestart met de productie van bouwbeslag voor ramen en deuren, evolueerde de firma door de jaren heen naar een kenniscentrum. Renson is intussen uitgegroeid tot een wereldspeler op het vlak van ventilatie, zonwering, outdoor living’ pakketbrievenbussen, interieuroplossingen en smart building-toepassingen.

Grootste outdoor living belevingscentrum van Europa

Met outdoor living wil het de volgende stap zetten, vandaar de investering in een nieuwe vestiging in Kruisem. Zo wil het wereldwijd blijven groeien en marktleider blijven in outdoor totaalconcepten. Naast de klassieke terrasoverkappingen komt er bijvoorbeeld een modulair outdoorplatform. Om dat te realiseren, bouwt Renson een volautomatisch hoogbouwmagazijn, een nieuw machinepark en een zwevend buffermagazijn. Daarnaast komt op de nieuwe site langs de E17 in Kruisem het grootste outdoor living belevingscentrum van Europa. Renson bouwt er een test- en trainingscentrum, binnen- en buitenshowroom, bureaus, eventruimte, parking, catering en vergaderzalen.

104 extra jobs in 2022

Het bedrijf voorziet om op de nieuwe site 104 extra voltijdse medewerkers aan te werven tegen 2022. Tegen 2025 komen daar nog eens 100 medewerkers bij. Om dat te realiseren, is er ook nood aan een gevarieerd opleidingspakket: een driedaags opleidingsbad voor nieuwe werknemers, werkplekleren, technische opleidingen, ICT-opleidingen in robotica en automatisatie, opleidingen communicatie voor nieuwe anderstalige arbeiders en changemanagement. Voor dit opleidingspakket krijgt Renson 2 miljoen euro steun.

“Renson is een wereldspeler op vlak van outdoor living”, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. “Het familiebedrijf is al meer dan 110 jaar actief en is uitgegroeid tot een van de meest innovatieve bedrijven in zijn sector. Op de nieuwe site in Kruisem komt een gloednieuwe productielijn vol innovatieve concepten en een belevingscentrum. Om de werknemers bij te scholen, de nieuwe arbeiders op te leiden zodat ze de nieuwste technieken beheersen en taalopleidingen te voorzien voor anderstalige arbeiders, voorzien we nu in 2 miljoen euro subsidie. Zo kan Renson volop de toekomst voorbereiden”, motiveert de minister de financiële steun die het bedrijf krijgt.