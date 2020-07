18 gemeenten gieten toeristisch aanbod in gemeenschappelijke website Ronny De Coster

13u06 1 Regio De regio’s Vlaamse Ardennen en Leie Schelde slaan de handen in elkaar om het erfgoedaanbod voor toeristen en recreanten te promoten. Ze doen dat onder meer met de lancering van een gemeenschappelijke website vol tips voor toeristen en recreanten.

De Erfgoedcel Vlaamse Ardennen omvat Brakel, Geraardsbergen, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm. Aan de andere kant van de Schelde vormen Deinze, De Pinte, Nazareth, Gavere, Sint-Martens-Latem en Zulte de Erfgoedcel Leie Schelde. Dat de twee regio’s op toeristisch vlak toenadering zoeken en willen samenwerken, is volgens Thomas Van Ongeval, voorzitter van Cultuurregio Leie-Schelde de logica zelve. “De twee zijn met elkaar verbonden door de Schelde en hebben een gelijkaardig DNA van landelijkheid, historische stedelijke kernen en rivieren. Beide regio’s worden ook al sinds lang gewaardeerd door kunstenaars die op zoek zijn naar rust en inspiratie. En ze zijn een geliefde bestemming voor toerisme en recreatie dicht bij huis”, motiveert Van Ongeval de samenwerking.

Gebruiksvriendelijke site

Het eerste resultaat is de lancering van een de gemeenschappelijke website Die geeft een overzicht van musea, erfgoedwandelingen en -fietstochten, lokale tradities en ook activiteiten voor kinderen. “We hebben gestreefd naar een gebruiksvriendelijke en zeer toegankelijke website. Die geeft onder meer een overzicht van digitale wandelingen, waarbij je op je smartphone of tablet bijkomende film- en audiofragmenten over erfgoedplekjes kan bekijken en beluisteren”, zegt Joris Vandenhoucke, voorzitter van Cultuurregio Vlaamse Ardennen.

De nieuwe toeristische website is te vinden op www.beleeferfgoed.be.