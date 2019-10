127 auto’s geflitst op Waregemsesteenweg in Kruisem Eén chauffeur op vier te snel tijdens flitsmarathon Ronny De Coster

09 oktober 2019

10u05 0 Kruisem Maar liefst 127 chauffeurs zijn gisteren tijdens de flitsmarathon op de bon gegaan op de Waregemsesteenweg in Kruisem. 26,6% van de auto’s en vrachtwagens ging er over de limiet. Het absolute snelheidsrecord noteerde de politie in de Kortrijkstraat te Wortegem-Petegem: daar scheurde een auto aan 123 kilometer per uur voorbij de flitser.

De Waregemsesteenweg bekleedt de niet benijdenswaardige eerste plaats in het klassement van snelheidsovertredingen. Van de 477 auto’s die aan de controle passeerden, reden er 127 te snel. Dat is méér dan één op vier. Vier chauffeurs maakten het zo bont, dat de politie ze onderschepte. De hoogste boete is voor de automobilist die met 88 kilometer per uur door de zone-50 raasde.

De flitsmarathon levert ook ronduit slechte cijfers op voor de Ronse Baan in Kluisbergen. Daar mag je 70 kilometer per uur, maar 16,2% van de chauffeurs ging over die limiet. Eén bestuurder liet een snelheid van 111 kilometer per uur optekenen. Samen met nog vijf anderen werd die automobilist aan de kant gezet.

Rijbewijs ingetrokken

Dé recordhouder van de flitsmarathon in de politiezone Vlaamse Ardennen werd gesnapt in de Kortrijkstraat in Wortegem-Petegem: 123 kilometer per uur, dat vond het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde voldoende om meteen het rijbewijs van de betrokkene in te trekken. Hier reden 28 van de 459 gecontroleerde auto’s sneller dan de toegelaten 70 kilometer per uur.