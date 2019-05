‘Nerveuze’ bestuurder belandt na zes pintjes in de gracht: 15 dagen rijverbod en 800 euro boete Lieke D'hondt

14u04 0 Kruisem Een man uit Zingem die net een moeilijke bespreking rond zijn scheiding achter de rug had, is met zijn wagen in de gracht beland. Hij moest er zich voor verantwoorden in de politierechtbank.

“Mijn cliënt zou na 25 jaar scheiden van zijn vrouw. Op de bespreking rond die scheiding had hij zes pintjes gedronken om zijn zenuwen onder controle te krijgen. Hij had ook de hele dag niets gegeten omdat hij zo nerveus was. Het was bovendien hard aan het regenen. Daardoor verloor hij de controle over het stuur en is hij in de gracht beland”, legt zijn advocaat uit. De man houdt aan het ongeval ook een financiële kater over. Zijn wagen was nog maar drie maanden oud en omdat hij gedronken had, komt de verzekering niet volledig tussen. Daar bovenop legt de politierechter hem nu een boete van 800 euro en 15 dagen rijverbod op.