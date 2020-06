Met deze 10 actiepunten wil Kruisem zijn lokale handelaars uit de crisis helpen Ronny De Coster

19 juni 2020

18u45 0 Kruisem De gemeente Kruisem heeft een 10 puntenprogramma klaar waarmee het de lokale handel en economie uit de crisis wil helpen. “Dit relanceplan is er gekomen in overleg met de lokale handelaars en Unizo Kruisem. In september volgt dan nog een grootscheepse promotieactie voor de Kruisemse winkels en horecazaken”, zegt schepen Robrecht Bothuyne (CD&V), bevoegd voor Lokale Economie.

“Dat we met die promocampagne pas in september komen, is omdat dan allicht de economische gevolgen van de crisis echt voelbaar zullen worden. Bovendien is september sowieso een dure maand voor veel gezinnen. Een extra steun kan dan zeer welkom zijn”, legt de schepen uit.

Concreet voorziet de gemeente Kruisem bij de aankoop van een digitale Kruisembon een bonus van 20% voor je aankopen in handelszaken die geheel of gedeeltelijk gesloten zijn geweest en 30% voor wat je in de lokale horeca wil besteden. “Met die commerciële actie moedigen we lokaal winkelen aan, promoten we onze winkels en horeca, zwengelen we de consumptie aan en geven we onze gezinnen een steun. Voor de meest kwetsbaren worden ook nog Kruisembonnen ter beschikking gesteld”, zegt Bothuyne.

Het relanceplan dat de gemeente heeft uitgestippeld, bestaat uit tien punten

1. Snelle uitbetaling facturen

Ondernemingen hebben nood aan liquiditeit. Als lokaal bestuur engageert het gemeentebestuur zich om, zoveel als mogelijk, alle binnenkomende facturen binnen de 30 dagen te betalen.

2. Nieuwe aankopen en aanbestedingen worden niet uitgesteld, maar zo mogelijk vervroegd

Alle diensten van de gemeente Kruisem wordt gevraagd om voorziene aankopen en aanbestedingen versneld ter goedkeuring voor te leggen. Zo wil de gemeente niet alleen sneller haar beleidsdoelstellingen, maar wil ze ook de economie steunen. Aanbestedingen en aankopen gebeuren bij voorkeur zo veel mogelijk bij lokale ondernemers

3. Schrappen standgeld marktkramers

De openbare markten in Kruishoutem en Zingem gingen een aantal weken niet door. Daarom moeten de marktkramers in 2020 maar voor een half jaar standgeld betalen.

4. Geen kermis, geen standgeld

De kermiskramers moeten geen standgeld betalen voor kermissen die niet kunnen doorgaan.

5. Kruisembon alleen voor wie het nodig heeft.

De Kruisembon, een veel gebruikt cadeautje in en rond de gemeente en zorgt ervoor dat voor vele duizenden euro’s in eigen gemeente geconsumeerd wordt. De gemeente gaat er schenken, maar niet aal alle inwoners. De bonnen gaan naar mensen die het echt moeilijk hebben, zoals inwoners die een leefloon ontvangen.

6. Korting van 25% op de drijfkrachtbelasting

De enige resterende belasting op ondernemersactiviteiten is de drijfkrachtbelasting, die vooral grotere bedrijven met grote machines treft. Omdat bedrijven vele weken verplicht hebben moeten sluiten, voorziet de gemeente een korting van 25% (één kwartaal) op deze belasting.

7. Winkelhieren promoten

Via een aangepaste pagina op de website, infoborden langs de invalswegen en andere communicatiemiddelen moedigt de gemeente plaatselijk winkelen aan. Unizo Kruisem engageert zich om ook advertenties in XM-info aan de helft van de prijs aan te bieden. Acties gebeuren in samenwerking met Unizo Kruisem.

8. Commerciële actie in overleg met de handelaars

Om de heropstart te begeleiden van de lokale handelaars stelt de gemeente een budget ter beschikking van 40.000 euro voor een commerciële actie, die zal starten op 1 september. Over de praktische organisatie is een werkgroep opgezet met handelaars en Unizo Kruisem.

9. Toerisme in eigen streek promoten

Kruisem promoot lokaal toerisme en de lokale horeca via de gemeentelijke communicatiekanalen en zet de lokale wandel- en fietsroutes, de bezienswaardigheden en de horeca in de kijker. 7 cafés en restaurants gingen ook in op het voorstel van de gemeente om hun terras tijdelijk uit te breiden.

10. Veilige wekelijkse markten

Sinds de nationale Veiligheidsraad het licht op groen zette, organiseert Kruisem de twee wekelijkse markten zo dat dit veilig gebeurt voor marktkramers en de bezoekers. Beide markten zijn een succes: in Zingem komen wekelijks bijna 500 mensen langs op de markt. Kruishoutem telt gemiddeld zo’n 700 marktgangers.