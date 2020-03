“Financiële gevolgen van afgelasting Nokere Koerse en Gulden Eifeesten nog niet te overzien”



Ronny De Coster

30 maart 2020

16u47 2 Kruisem Nu na de afgelasting van Nokere Koerse ook de Gulden Eifeesten in Kruishoutem niet kunnen doorgaan, ziet Kruisem zijn twee grootste evenementen van het jaar in het water vallen. Beide organisaties genieten ook elk jaar de grootste gemeentelijke steun. “Maar wat de financiële gevolgen zijn, is nu nog niet te overzien”, zegt burgemeester Joop Verzele.

Er was dit jaar geen Nokere Koerse en er zullen dit jaar geen Gulden Eifeesten plaatsvinden. Voor de wielerwedstrijd trekt de gemeente elk jaar 40.000 euro steun uit en het paasfeest krijgt een subsidie van 30.000 euro.

Wel al kosten gemaakt

“Wat de financiële gevolgen zijn voor die verenigingen en de gemeente, weten we nog niet”, zegt burgemeester Joop Verzele (CD&V). Hij verwacht niet dat de volle subsidie zal uitbetaald worden. “Maar zowel voor Nokere Koerse als voor de Eifeesten hebben de organisatoren wel al onkosten gemaakt. Er zijn sponsoravonden en persconferenties georganiseerd, bestellingen gedaan en intussen geannuleerd. Er zal de komende weken nog flink wat rekenwerk moeten gebeuren om uit te maken wat alles ondanks het afgelasten van onze grootste twee evenementen heeft gekost”, zegt Verzele.

Ook kleine verenigingen in nood

De Kruisemse burgervader maakt zich naar eigen zeggen ook zorgen over kleinere organisaties en verenigingen in zijn gemeente. “Die hebben het, weliswaar op kleinere schaal, ook financieel moeilijk nu ze geen inkomsten kunnen genereren. Ook met hun vertegenwoordigers moeten we de komende weken en maanden bekijken hoe ze het hoofd boven water kunnen houden”, vindt Verzele.