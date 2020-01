“CD&V kan maar beter niet in regering stappen zonder N-VA”, vindt ook Kruisems burgemeester Joop Verzele (CD&V) Ronny De Coster

29 januari 2020

07u42 0 Kruisem Als de nationale regering er één wordt zonder de N-VA, kan de CD&V er beter ook maar niet in stappen. Dat zegt Joop Verzele, burgemeester van Kruisem en ook Oost-Vlaams provincieraadslid (CD&V).

Een meerderheid van de Vlaamse CD&V-burgemeesters vindt dat hun partij maar beter in de oppositie blijft, als blijkt dat bij de vorming van een nationale regering ook aan bod komt. Dat blijkt uit een exclusieve rondvraag van Het Laatste Nieuws.

Joop Verzele, burgemeester van Kruisem is alvast ook die mening toegedaan. “De N-VA is de grootste partij in Vlaanderen. Die is dus toch het best geplaatst om bij de formatie een rol te spelen. Onze partij kwam veel kleiner uit de verkiezingen en stelt zich sowieso best wat bescheidener op. Ik denk dat een rol in de oppositie zou ons nu wel beter passen”, besluit Verzele.