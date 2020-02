“Aanleg gescheiden fietspad tussen Zingem en Huise start nog dit jaar” Ronny De Coster

19 februari 2020

10u47 6 Kruisem De geplande aanleg van een fietspad langs de Bekestraat zou nog dit jaar van start moeten gaan. “Verschillende onteigeningen zijn al gebeurd. De ander volgen de komende weken”, zegt schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V). De partij Groen blijft gekant tegen het fietspad. “Het was beter geweest om het andere verkeer uit die straat te weren”, herhaalt Peter Depauw.

Het gemeentebestuur van Kruisem wil dat de Bekestraat en Maldegemstraat een veilige fietsverbinding vormen tussen Zingem en Huise. Ruim drie jaar geleden startte het (toen nog Zingemse) gemeentebestuur hiervoor al een dossier op. De Vlaamse overheid gaf al groen licht en staat klaar met een subsidie van 800.280 euro. Daarmee is het fietspad helemaal betaald: aan de gemeente kost dit niets.

“Overbodig”

Toch kwam er in de zomer van 2019 al kritiek en wel uit onverwachte hoek: de partij Groen liet weten, dat zij het fietspad overbodig vindt. Het kan volgens haar fractieleider Peter Depauw veel eenvoudiger en vooral: goedkoper. Volgens Depauw moet de Bekestraat geen fietspad krijgen, maar er een worden. “Haal het autoverkeer eruit: dat kan via de Kruishoutemsesteenweg en de N60 de verbinding maken tussen Zingem en Huise. Een tractorsluis kan ervoor zorgen dat plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen wél nog in de Bekestraat kunnen”, vindt Depauw.

Onteigeningen bezig

Tijdens de jongste gemeenteraad zijn verschillende onteigeningen voor de aanleg van een gescheiden fietspad goedgekeurd. Groen stemde tegen. Alle andere partijen keurden het punt goed. “Verschillende onteigeningen zijn al achter de rug, andere gebeuren de komende weken. Het zijn onafhankelijke deskundigen, die de onderhandelingen met de betrokken eigenaars voeren. Nog dit jaar willen we dit fietspad laten aanleggen”, zegt schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V).