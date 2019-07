Zwervers Voorkempen verkennen Polders van Kruibeke Kristof Pieters

09 juli 2019

12u14 0 Kruibeke De parking van sportzone Kerkeputten werd de voorbije dagen ingepalmd door een groot aantal motorhomes. Er waren geen zigeuners neergestreken in de gemeente. Het ging om een trip van de ‘Zwervers Voorkempen’, een vereniging van eigenaars van een mobilhome.

“Het is al de tweede maal in vier jaar tijd dat we een weekend doorbrengen in Groot-Kruibeke”, zegt voorzitter Guy Schoeters. “Deze gemeente heeft dan ook veel te bieden.” De 42 leden werden rondgeleid door gewezen politiecommissaris Marc Steenssens en Bernard De Sitter. Op het programma stond onder meer een fietstocht door de Polders van Kruibeke en een bezoek aan de Schuur waar Jozef Huyghe het gezelschap een boterham met kaas of kop serveerde streekmosterd uit Haasdonk en dit bij een heerlijk donker biertje. De tocht ging verder richting Warandestraat waar een bezoek gebracht werd aan de geitenboerderij. De Zwervers Voorkempen hielden ook nog halt aan de kleiputten van Argex. Uiteraard stond er bij dit mooie weer ook een barbecue op het programma.