Zwerffietsen worden voortaan opgehaald door Den Azalee en na drie maand verkocht in Kringwinkel Kristof Pieters

02 juni 2019

11u17 2 Kruibeke Het gemeentebestuur van Kruibeke heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de vzw Den Azalee voor het ophalen en stockeren van gevonden fietsen. Na drie maand worden ze opgeknapt en verkocht in de Kringwinkel.

Momenteel worden gevonden zwerf- en weesfietsen op het grondgebied van de gemeente Kruibeke opgehaald door de technische dienst en in afwachting van verdere administratieve afhandeling gestockeerd in de kelder van het gemeentehuis. “Dit vraag heel wat inspanningen en bovendien moet er heel wat stockageruimte worden voorzien”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). In 2018 werden zo een 30-tal fietsen opgehaald.

Er is nu beslist om deze taak uit handen te geven. Hiervoor is een overeenkomst opgemaakt met Den Azalee. De fietsen zullen worden opgehaald en drie maanden gestockeerd worden door Den Azalee. Alle teruggevonden fietsen worden met een foto op de overheidswebsite gevondenfietsen.be geplaatst. Na drie maanden worden de fietsen eigendom van Den Azalee waarna ze worden opgeknapt en verkocht in de kringwinkel.

Oppositiepartij SamenVoorKruibeke kan zich vinden in het principe maar vindt de keuze voor Den Azalee wel vreemd aangezien het om de vzw gaat die de Kringwinkels in Temse en Sint-Niklaas uitbaten terwijl Kruibeke is aangesloten bij Ibogem die haar Kringwinkel in Melsele heeft. In de marge stelde SamenVoorKruibeke ook voor om een pop-upstore van Ibogem in te richten, naar gelijkaardige initiatieven in Beveren en Zwijndrecht, om leegstand in Kruibeke tegen te gaan, en de Kringwinkel te promoten bij het bredere publiek.