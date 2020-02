Zware regenval teistert Waasland: straten blank, auto rijdt zich vast in Bazel Kristof Pieters

26 februari 2020

13u11 27 Waasland Op heel wat plaatsen in het Waasland staan momenteel straten blank na de zware regenval van de voorbije dagen. In de Kerkstraat in Bazel probeerde een bestuurder zich toch een weg te banen door het overstroomde gebied. In een bocht kwam hij met zijn wielen naast de rijbaan terecht waarna de auto weggleed in een diepe gracht.

De grootste problemen zijn in de Barbierbeekvallei tussen Kruibeke en Bazel. Verschillende straten staan blank, maar huizen zijn er nog niet getroffen. Een auto moest wel getakeld worden nadat de bestuurder de signalisatie had genegeerd in de Kerkstraat. De chauffeur kwam er zonder kleerscheuren van af, maar hield er wel een paar natte schoenen en een natte broek aan over.

De politie van de zone Kruibeke-Temse roept intussen bestuurders op om zeker de signalisatie te respecteren. De Kerkstraat is voor alle verkeer afgesloten. Ook andere straten zijn afgesloten omdat ze blank staan. Het gaat onder meer om de Pismolenstraat, Sint-Pietersdoorn en Kromstraat. Ook stroomopwaarts de Barbierbeek zijn er verschillende straten getroffen. Onder meer de Luirikstraat is voor alle verkeer afgesloten.

In de Ruisstraat in Tielrode is een gracht overgelopen waardoor tuinen onder water zijn gekomen. In de Smesstraat in Temse overstroomde een deel van de straat.

In Vrasene zijn er ook problemen op de klassieke knelpunten. Hier staat onder meer de Steenbeekstraat blank.