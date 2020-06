Zware ochtendspits door gekantelde vrachtwagen op E17 ter hoogte van wegenwerken Kristof Pieters

11 juni 2020

09u15 5 Kruibeke Het verkeer op de E17 ondervindt momenteel zware hinder door een ongeval ter hoogte van de afrit Kruibeke richting Gent. De aanhangwagen van een vrachtwagen is er gekanteld ter hoogte van de wegenwerken. De oplegger is geladen met verf maar ook met een aantal gevaarlijke bijproducten waarvoor de hulpdiensten beschermende kledij moeten dragen.

De vrachtwagen reed donderdagochtend vroeg in op een betonnen vangrail ter hoogte van de splitsing van de afrit Kruibeke. De truck werd over de betonnen jersey gekatapulteerd en kwam op de werfzone naast de snelweg terecht. De aanhangwagen kantelde daarbij. De laadruimte was volgeladen met verf en gevaarlijke bijproducten voor verf. Een heel aantal kleine vaten waren door het ongeval open gespat waardoor de producten ook lekten. Omdat niet onmiddellijk duidelijk was om welke producten het exact ging moest de opgeroepen brandweer voorzichtig te werk gaan.

Momenteel is men de vrachtwagen manueel aan het overladen, en dat is een klus van lange duur. De hulpdiensten moeten namelijk beschermende kledij dragen. Pas daarna kan een bergingsfirma de vrachtwagen beginnen takelen. Ook dat kan nog een lastige klus worden. Mogelijk zal de E17 richting Gent tijdelijk volledig afgesloten moeten worden. In de richting van Antwerpen is het ook aanschuiven. Daar staat een lange kijkfile. Het Vlaams verkeerscentrum verwacht dat de hinder nog uren kan duren. Ook de afrit Kruibeke richting Gent is afgesloten.

Betere signalisatie nodig

Volgens verschillende weggebruikers zou de signalisatie wel een pak beter kunnen. Gianni Camelleri uit Kruibeke passeert er bijna dagelijks en stuurde al tot driemaal toe een mail naar het Agentschap Wegen en Verkeer om de gevaarlijke situatie aan te klagen. “Veel chauffeurs worden verrast dat hun rijvak plots een afslagstrook blijkt te zijn voor de afrit Kruibeke”, getuigt hij. “Ik zie dagelijks dat bestuurders op het allerlaatste moment nog van rijvak moeten wisselen om rechtdoor richting Gent te rijden. Het is dan ook slecht aangegeven. Pas 100 meter voor de afrit is er een markering dat het om een afslagstrook gaat. Ik besef dat de werfzone regelmatig wijzigt maar het schilderen van pijlen op het wegdek kost weinig moeite en kan dit soort ongevallen mogelijk vermijden.”