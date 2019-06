Zonnewende viert langste dag van het jaar met festival Kristof Pieters

26 juni 2019

20u12 2 Kruibeke In de Pismolenstraat in Kruibeke kan men deze zaterdag naar jaarlijkse traditie de langste dag van het jaar vieren... of de kortste nacht voor wie van plan is eens stevig door te zakken. Op het programma van het festival Zonnewende staan dit jaar Calabro 38, The Happy Suspended en Aérokorda.

De deuren van Zonnewende gaan zaterdag 29 juni al om 17 uur open voor kinderanimatie. Dit jaar staan er workshops circustechnieken op het programma. Om 20 uur volgt het eerste concert van de Italiaanse folkband Calabro 38. Om 21 uur is er een vertelling door Rita Venckeleer. The Happy Suspended brengen om 21.30 uur een stevige portie ska. Traditioneel wordt de kortste nacht van het jaar ingezet met een fakkeltocht. Die start om 23 uur. Voor een drankbonnetje kan men ter plaatse fakkels verkrijgen. Als afsluiter is er Aérokorda dat traditionele Keltische en Slavische muziek brengt.

De toegangsprijs bedraagt 5 euro maar onder de 16 jaar mag men gratis binnen. Wie met de fiets komt, wordt tussen 18 en 22 uur beloond met een extra drankbonnetje.

Zondag is er ook nog de openluchtfilm ‘Hidden Figures’. De vertoning start om 22.30 uur.

Meer info op http://www.zonnewendefestival.be