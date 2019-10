Zone 30 wordt ingevoerd in volledige Parkwijk Kristof Pieters

18u09 2 Bazel De gemeenteraad van Kruibeke heeft het licht op groen gezet voor de invoering van een zone 30 in de volledige Parkwijk in Bazel. Het gaat om de uitvoering van een voorstel dat werd opgenomen in het mobiliteitsplan.

Volgende straten vallen binnen deze zone 30: Blauwe gaanweg, Dr. D’Hooghelaan, Eikenlaan, Parklaan, Vilain XIIII-laan en Wissekerkelaan. Nadat de verkeersborden zijn geplaatst gaat het nieuwe snelheidsregime van kracht. De bestaande verkeersborden met een snelheidsbeperking van 30 km/uur voor de Polders van Kruibeke worden verwijderd. Die staan nu opgesteld in de Blauwe Gaanweg. De bestaande zone 30 in de Polders van Kruibeke zal hierdoor één geheel vormen met de nieuwe zone 30 in de Parkwijk.