Zone 30 in aantal centrumstraten, opnieuw klachten over straatraces Kristof Pieters

22 mei 2020

16u04 0 Rupelmonde De gemeenteraad heeft beslist om een zone 30 in te voeren in de Nieuwstraat, de Robrecht De Frieslaan, de Graaf van Vlaanderenlaan, de Kouterstraat, de Gravin Margaretalaan, de Filips De Stoutelaan en de Olympiastraat in Rupelmonde.

De maatregel is een onderdeel van het mobiliteitsplan dat verder wordt uitgerold. De zone 30 zal in voege gaan zodra de nodige verkeersborden zijn geplaatst.

De gemeente bekijkt ook de mogelijkheden om iets te ondernemen tegen het straatracen in Rupelmonde. In de nacht van donderdag op vrijdag waren er opnieuw klachten en werd de politie gealarmeerd. In het verleden voerde de politie ook al metingen uit maar het is moeilijk om de straatracers op heterdaad te betrappen. Bij de geplande heraanleg van de Kloosterstraat en de Geeraard De Cremerstraat worden er wel verkeersremmende maatregelen voorzien.