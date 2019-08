Zomerbar Thirsty Toucan verhuist naar Playa Crubeca in Kruibeke: “Win-win voor beide partijen” Kristof Pieters

14u57 0 Kruibeke De zomerbar Thirsty Toucan slaat de handen in elkaar met het team van Playa Crubeca en verhuist van Beveren naar Kruibeke. Beide partners reageren tevreden. Playa Crubeca vond onvoldoende vrijwilligers voor de uitbating van de bar en Thirsty Toucan was al een tijdje op zoek naar een extra locatie voor de zomerperiode.

De zomerbar Thirsty Toucan is een initiatief van Hotel Beveren en heeft er net de tweede editie opzitten in het kasteeldomein Cortewalle. “We zijn erg tevreden over de voorbije maand”, zegt zaakvoerder Tim Van der Valk. “Omdat de zomerbar vorig jaar vaak een maatje te klein was, hadden we dit jaar voor een extra bar gezorgd en een pak meer meubilair. Het gaat natuurlijk om een hele investering en daarom hadden we al laten weten dat we op zoek waren naar andere locaties voor en na de periode in Cortewalle. We zijn daarop benaderd door de mensen van Playa Crubeca en we hebben elkaar eigenlijk meteen gevonden.”

Vrijwilligers

Onder de naam ‘Thirsty Toucan meets Playa Crubeca’ zal de zomerbar van 17 augustus tot 1 september worden opgetrokken onder de kerktoren van Kruibeke. “We hebben de ideale partner gevonden”, klinkt het bij Michael Buytaert en Maarten Van Herbruggen. “Playa Crubeca is ontstaan vanuit de gemeente maar draait eigenlijk helemaal op vrijwilligers. Ons kernteam bestaat echter uit slechts vier mensen en het werd iets te veel om te dragen. Voor de uitbating van de zomerbar deden we de voorbije jaren beroep op verenigingen maar ook die vinden moeilijk vrijwilligers of hebben eigen activiteiten op stapel staan. We zochten daarom een professionele partner voor het horecagedeelte. Dit is de ideale match. We organiseren zelf nog een aantal activiteiten zoals Springkriebels en de dorpsbarbecue maar Thirsty Toucan zorgt zelf ook voor heel wat animatie zoals yoga, salsa, dj’s en de ‘silent disco’ die in Beveren niet kon doorgaan door het slechte weer krijgt hier een herkansing.”

Playa Crubeca zag haar toelage van de gemeente dit jaar met de helft slinken en dus is de samenwerking een geschenk uit de hemel. “Zonder Thirsty Toucan als partner hadden we maar een fractie kunnen aanbieden van de voorliggende kalender. Het is bovendien een echte samenwerking waarbij elke partner zijn eigen identiteit kan behouden. Thirsty Toucan levert de bar en brengt ook haar fraaie zitmeubilair mee. Zelf zorgen we voor de typische aankleding zoals ons zandstrandje. De lokale inbreng blijft trouwens groot. Op zondag 25 augustus is er Playa Local waarbij plaatselijke handelaars en de Buurderij zichzelf kunnen voorstellen. Ook zal er een lokale gin worden geschonken en ijsjes zijn eveneens van eigen bodem.”

Ook Tim Van der Valk vindt het belangrijk dat er lokale partners mee op de kar springen. “Playa Crubeca lokte de voorbije jaren heel wat volk maar het ontbrak enkel nog aan een professionele partner om alles in goede banen te leiden. We zijn blij dat wij dit deel op ons kunnen nemen. Het is dus een win-win voor beide partijen. We zoeken nu enkel nog een locatie voor de periode juni tot half juli en dan kunnen we volgend jaar een hele zomer toeren met onze Thirsty Toucan.”

Voor wie nog met jetons zou zitten van Thirsty Toucan Beveren: deze kan men ook gebruiken in Kruibeke!

Playa Crubeca opent zaterdag 17 augustus de deuren met Playa on Fire. Er is een dorpsbarbecue, kinderdisco en salsa. Zondag is er een picknick, yoga en kinderanimatie. De zomerbar is alle dagen open van 14 tot 22 uur en in het weekend tot middernacht. Voor het volledige programma: https://thirstytoucan.be/