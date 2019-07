Zomerbar krijgt geen vergunning voor verlenging en sluit met financiële put Kristof Pieters

23 juli 2019

18u04 0 Kruibeke De zomerbar van Party On Tour in de sportzone Kerkeputten heeft geen vergunning gekregen om nog een week langer open te blijven. Zaakvoerder Wesley Croes moet nu de deuren sluiten met een financieel verlies. “Alles zat tegen”, zucht hij. “Ik doe dit voor de inwoners maar heb bitter weinig steun gekregen.” Volgens burgemeester Dimitri Van Laere was de zomerbar echter geen succes en waren er ook heel wat klachten uit de buurt.

Wesley Croes heeft een eigen evenementenbureau en met Party On Tour organiseerde hij ook al een winterbar in de gemeente. De zomereditie is echter een flop geworden. “Zowat alles wat kon foutlopen is ook fout gelopen”, zucht hij. “Oorspronkelijk hadden we de Scheldelei uitgekozen als locatie maar door de werken aan de gewestweg moest de parkeerruimte daar worden vrijgehouden. Ik ben daarna gaan aankloppen bij de verantwoordelijke van kasteel Altena. Eerst kregen we goedkeuring maar die is nadien ingetrokken. Intussen waren wel de flyers gedrukt. We konden die natuurlijk niet meer verdelen. De gemeente heeft ons dan de sportzone Kerkeputten toegewezen. We hebben echter amper reclame kunnen maken voor de zomerbar. De locatie zelf viel wel mee want er is veel parking en het is veilig maar er is wel weinig passage en dat hebben we gevoeld.”

De zomerbar kreeg een vergunning tot 21 juli maar een verlenging werd dinsdag geweigerd door het gemeentebestuur. “Ik wou een week langer openblijven want de zomerbar begon net een beetje te draaien”, legt Wesley uit. “Ik heb hier heel wat geïnvesteerd maar op veel steun kon ik niet rekenen. Al een week lang loop ik de benen van onder mijn lijf voor een stroomkabel. We hadden een akkoord met de voetbalclub om voor 20 euro per dag stroom af te nemen. Bij de technische dienst werd ik echter van het kastje naar de muur gestuurd. Ik moet nu een stroomgroep gebruiken waarvoor ik 100 euro huur en 40 euro brandstof moet betalen per dag. Als ik nog iets langer de deuren had kunnen openhouden, had ik misschien nog wat geld kunnen recupereren maar nu scheur ik serieus mijn broek aan deze zomerbar. Het is heel jammer dat we niet meer ondersteuning hebben gekregen van de gemeente. Tenslotte doe ik dit in de eerste plaats om de inwoners tijdens de vakantie wat plezier te bezorgen. Ik overweeg nu om een schadeclaim in te dienen voor het verlies dat ik heb geleden.”

Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) werd er geen verlenging gegeven omdat er tal van klachten kwamen uit de buurt. “De zomerbar was duidelijk geen succes en dan moeten we ook de afweging maken of het nog wel verantwoord is dat mensen hierdoor hinder ondervinden van de muziek”, vindt hij. “We hebben de uitbater trouwens voldoende ondersteuning gegeven. Het is niet onze fout dat hij flyers laat drukken vooraleer er een goedkeuring is voor het gebruik van een locatie. We hebben toestemming gegeven voor de sportzone Kerkeputten om hem uit de nood te helpen maar het is en blijft een commerciële activiteit. Als men materiaal wil gebruiken, kan dat tegen vastgelegde tarieven. Voor verenigingen ligt dat anders omdat die activiteiten organiseren om hun kas te spijzen. We zitten trouwens nog altijd met onbetaalde facturen voor gebruik van materiaal voor de winterbar die hij organiseerde.”