Zomerbar BARàBAZ slaat een jaartje over Kristof Pieters

14 juni 2020

11u30 5 Bazel De organisatoren van de zomerbar BARàBAZ hebben na heel wat wikken en wegen beslist om een jaartje over te slaan. De zomerbar in de Pastorijtuin van Bazel zou dit jaar aan zijn zesde editie toe zijn. “Ook al zal er hopelijk in augustus het één en ander kunnen, voor een ‘BARàBAZ volle petrol’ oefenen we beter nog wat geduld”, klinkt het.

De beslissing werd genomen na uitgebreid overleg met verschillende instanties. “Met veel spijt in het hart bergen we onze ideeën en dus ook de festiviteiten een jaartje op.” Er is wel al een datum geprikt voor de volgende editie. Die zal doorgaan van 5 tot 8 augustus.

Maar om het lange wachten wat te doorbreken, broeden de organisatoren wel nog op een alternatief voor deze zomer. Meer daarover volgt later.