Zeeman deelt in de brokken: water binnen in Kruibeke, lichtreclame van gevel weggeblazen in Beveren Kristof Pieters

10 februari 2020

15u30 11 Kruibeke/Beveren De winkelketen Zeeman heeft ook zwaar geleden onder de storm Ciara. In het filiaal in Kruibeke moest het personeel alles oppoetsen na een overstroming en in Beveren blies de stormwind de lichtreclame van de gevel.

Het personeel in Kruibeke deed maandagochtend een onaangename verrassing toen ze de zaak rond 8.30 uur wilden openen. “Ongeveer een kwart van de winkel stond onder water”, zegt assistent-gerante Wendy Houthuys. “We zijn meer dan 2,5 uur lang bezig geweest met poetsen. Er is ook schade. Een aantal elektrische vuurtjes heeft het begeven en de voorraad inpakpapier was voor de vuilnisbak.”

Het water was afkomstig van de Bazelstraat. Daar stond de weg blank door de problemen in de Kapelstraat. “Er zijn wel zandzakjes geplaatst maar die hebben het water niet kunnen tegenhouden”, vervolgt Wendy. “Het was alle hens aan dek maar we hebben de winkel gelukkig nog wel kunnen openen voor de middag.”

Ook in het filiaal in de Vrasenestraat in Beveren was er schade door de storm. Daar kwam de lichtreclame van de gevel door een rukwind. Het gevaarte kwam op de weg terecht, maar gelukkig vielen er geen gewonden. Voor de winkel zelf waren er geen gevolgen. Die kon maandag de deuren openen.