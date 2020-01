Woonzorgcentrum Wissekerke heeft actieplan klaar na airco-incident Kristof Pieters

03 januari 2020

14u03 0 Kruibeke Zorgpunt Waasland heeft samen met de gemeente Kruibeke een actieplan opgesteld na het airco-incident van vorige zomer. Toen begaf de koeling het tijdens een hittegolf en raakte een bewoonster bevangen. In de loop van dit jaar zullen er zonnescreens geplaatst worden en er komt extra airconditioning in het restaurant en de leefruimtes.

Uitgerekend in de zomer van 2019 toen het ene na het andere hitterecord sneuvelde, viel in het woonzorgcentrum Wissekerke in Bazel de airconditioning uit en moesten personeel en bewoners zich behelpen met ventilatoren en natte handdoeken. Een bewoonster werd zelfs onwel. Er zouden in nasleep van het incident ook opvallend meer overlijdens geweest zijn maar dat wordt door formeel tegengesproken. “Er is geen oorzakelijk verband vastgesteld tussen de overlijdens en hitte”, zegt schepen van sociale zaken Filip Vercauteren (CD&V). “Naar aanleiding van dit incident is wel een actieplan opgesteld om zo’n situatie in de toekomst te vermijden.”

In de gemeenteraad gaf Vercauteren een stand van zaken mee op vraag van Louis Verest (SamenVoorKruibeke). Die wou weten wat de resultaten waren van het intern onderzoek na een klacht van derden.

“Er zijn geen fouten gebeurd”, benadrukt Vercauteren. “Volgens de normen was er voldoende verplegend en verzorgend personeel aanwezig. Het was vooral een samenloop van omstandigheden die voor problemen zorgde. Het onderdeel dat nodig was voor de herstelling van de airco was twee weken onderweg.”

Naar aanleiding van het incident worden er wel bijkomende maatregelen genomen. “In de loop van dit jaar worden er zonnescreens geplaats aan de ramen”, vervolgt Vercauteren. “Er zijn in de leefruimten grote glaspartijen. Daar zit zonnewerend glas in maar dat blijkt toch niet altijd voldoende. In het restaurant komt een extra vaste airconditioning en voor de verschillende leefruimten zijn er mobiele exemplaren die ingezet kunnen worden. De kamers waren al aangesloten op de airco en voor die installatie is nu ook een onderhoudscontract afgesloten. Bij defect is de firma verplicht om meteen de nodige herstellingen te doen. Ook het intern hitteplan dat we reeds hadden, wordt verder geoptimaliseerd. Bij extreme hitte wordt het eten aangepast, is er uiteraard extra drank voorzien en worden bijvoorbeeld ook ijsjes uitgedeeld om voor verkoeling te zorgen.”

Zorgpunt Waasland erkent ook dat er nood is aan meer personeel om de werkdruk te verminderen en de service optimaal te houden. “In de zomer worden de tekorten goed opgevangen door jobstudenten maar de zoektocht naar personeel blijft een constante opdracht. Er zal hiervoor een facebookpagina worden opgemaakt en er is ook een aanwervingsfilmpje in voorbereiding.”