Woonzorgcentra nemen extra maatregelen om besmetting coronavirus te vermijden Kristof Pieters

02 maart 2020

16u46 11 Waasland De verschillende woonzorgcentra in onze regio nemen extra maatregelen om besmetting met het coronavirus te vermijden. Zorgpunt Waasland heeft een mail rondgestuurd met richtlijnen. Het personeel wordt gevraagd om nog meer zorg te besteden aan hygiëne en het wassen van de handen.

Alle rusthuizen hadden al richtlijnen gekregen via Volksgezondheid maar Zorgpunt Waasland heeft zelf ook nog een aantal adviezen verspreid. In het woonzorgcentrum Wissekerke in Bazel nam het personeel maandag alvast alle voorzorgsmaatregelen. “Handhygiëne is sowieso al goed ingeburgerd maar om besmetting tegen te gaan, wordt nu gevraagd om nog iets vaker de handen te wassen”, zegt directeur Ruben Foubert. “We vragen dit ook aan de vele vrijwilligers die ons helpen bij activiteiten. We hebben alleszins voldoende hygiënisch materiaal in voorraad.”

De bewoners horen natuurlijk ook over het virus, maar bezorgdheid is er volgens de directeur niet echt. “Oudere mensen behoren wel tot de meest kwetsbare groep maar de kans op besmetting is hier iets kleiner omdat er minder contact is met de buitenwereld”, legt hij uit. “Er is natuurlijk een verhoogde waakzaamheid voor symptomen maar we blijven er rustig bij. Voorlopig is er immers geen enkele reden tot paniek.”