Witse opent deuren van nieuwe sociale moestuin van Vasse Kweek en trakteert bezoekers meteen ook op concert Kristof Pieters

24 juni 2019

15u50 17 Kruibeke De vzw Vasse Kweek heeft haar nieuwe sociale moestuin in de Wilgenstraat in Kruibeke geopend. De tuin verhuisde naar een ander en groter perceel. Acteur Hubert Damen (Witse) mocht als peter van het project de honneurs waarnemen en trakteerde het publiek meteen ook op een concert.

‘Vasse Kweek’ is een project waarbij tuinaanlegger Tom Lemaire elf jongeren met een verstandelijke beperking aan het werk zet in een sociale moestuin. Iedereen kan er op zijn eigen tempo en mogelijkheden meewerken bij het kweken van groenten en fruit. Door het toenemende succes is de tuin nu verhuisd naar de overkant van de straat. Tegelijk werd een vzw opgericht met mensen die mee de schouders zetten onder het project. “We hebben ook een eigen ‘moescafé’ dat we elke vrijdag openen”, zegt Tom. “Vroeger hadden we slechts één containergebouw maar nu beschikken we over zes exemplaren. Dat geeft ons heel wat meer mogelijkheden.”

De vzw zal de geteelde groenten elke eerste zaterdag van de maand verkopen op de boerenmarkt in Bazel. “Maar ook de tuin zelf zullen we regelmatig onze oogst aan de man brengen”, vervolgt Tom.

Acteur Hubert Damen (Witse) mocht als peter van de sociale moestuin de nieuwe locatie plechtig openen. Hij knipte niet alleen het officiële lint door samen met de jongeren maar trakteerde de bezoekers vervolgens ook nog op een concert. Hij deelde het podium met Robin, één van de jongeren van Vasse Kweek.

De 11-jarige Kato Van De Velde overhandigde ook nog een cheque van 460 euro aan de vzw. Kato maakte zelf twee maanden lang confituur ten voordele van Vasse Kweek die ze vervolgens verkocht. Dit mooi gebaar werd onthaal op een daverend applaus bij de meer dan 200 aanwezigen.