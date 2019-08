Wijkteam van politie rijdt voortaan op CNG Kristof Pieters

26 augustus 2019

15u50 1

Het wijkteam van Kruibeke gaat voortaan de weg op met twee nieuwe CNG-voertuigen. De politiezone mocht maandag de sleutels in ontvangst nemen van de burgemeesters Dimitri Van Laere van Kruibeke en Luc De Ryck van Temse. De operatie kadert in de vergroening van het wagenpark. CNG staat voor Compressed Natural Gas (CNG) en het is milieuvriendelijker dan klassieke fossiele brandstoffen. Het was niet de enige investering in het wagenpark. Er werden ook twee gloednieuwe motoren aangekocht voor de dienst Verkeer van de politiezone Kruibeke-Temse.