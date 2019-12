Wie horecazaak wil openen, moet eerst attest bekomen Kristof Pieters

17u52 3 Kruibeke De gemeente Kruibeke heeft een eigen reglement opgemaakt voor het bekomen van een horeca-attest. Wie in de gemeente een horecazaak wil opstarten, zal zich eerst in regel moeten stellen met alle wettelijke bepalingen.

De aanleiding voor het reglement was een controle van een café een tijdje geleden. De uitbaters bleken niet in orde met enkele vergunningen maar waren zich van geen kwaad bewust. Ze stelden zich in regel en konden openblijven maar voor de gemeente was dit wel een signaal om orde op zaken te stellen. “We willen zeker geen cafés viseren”, benadrukt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Als gemeente konden we tot nog toe echter enkel toekijken op de brandveiligheid maar er zijn ook heel wat andere regels waaraan een zaak moet voldoen. Door het opstellen van een eigen reglement kunnen we toch een zekere controle doen. Elke nieuwe zaak moet eerst een horeca-attest bekomen alvorens de deuren geopend worden. Het attest moet in het café uitgehangen worden. Naast alle vergunningen wordt daarin ook het sluitingsuur vermeld.”

De gemeenteraad keurde tegelijk ook een nieuw reglement goed voor het bekomen van een vergunning voor het schenken van sterke drank. Ook die regels werden tot nog toe namelijk niet zo nauw genomen.

De twee nieuwe reglementen gaan op 1 januari 2020 in voege.