Werkmateriaal gestolen bij inbraak Kristof Pieters

10 februari 2020

19u23 0 Kruibeke In de Kalverstraat in Kruibeke werd afgelopen weekend ingebroken. Er werd werkmateriaal gestolen.

Zaterdag werd er eveneens in de Patrijzenweg in Kruibeke op twee plaatsen ingebroken. De daders forceerden de achterdeur of een raam om de woningen binnen te geraken. Beide huizen werden doorzocht. Op het eerste zicht leek er niets gestolen.