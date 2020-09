Werken aan hoogteportieken boven opritten Kruibeke en Zwijndrecht van E17 Kristof Pieters

09 september 2020

11u23 7 Kruibeke In de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 september voert de aannemer werken uit aan de hoogteportieken aan de opritten van Zwijndrecht en Kruibeke langs de E17. Hierdoor zijn de opritten richting Antwerpen en de keerbrug kort afgesloten.

De oprit 16 Kruibeke en de keerbrug is afgesloten tussen 22 en 23 uur, de oprit 17 Zwijndrecht gaat dicht tussen 23 en 0.30 uur. Voor verkeer richting Antwerpen is een omleiding voorzien via de N70 en oprit 6 Linkeroever. Rijd je naar de E34, dan is de omleiding voorzien via de N70, Halewijnlaan en Charles de Costerlaan. Tijdens deze afsluitingen wordt de LEZ op deze route uitgeschakeld.

In de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 september wordt richting Zelzate gewerkt aan een signalisatieportiek boven de R1, tussen Antwerpen-West en Sint-Anna. Afrit 7 Sint-Anna Linkeroever, komende van Antwerpen-West, wordt hierdoor ook enkele uren afgesloten. Van 22.30 uur ‘s avonds tot 5 uur ’s morgens is er één rijstrook beschikbaar richting Zelzate. Van 22.30 uur tot 2 uur is afrit 7 Sint-Anna Linkeroever afgesloten voor verkeer komende van Antwerpen-West.