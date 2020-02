Werken aan fietspad gewestweg N419, gevaarlijke putten worden hersteld Kristof Pieters

17 februari 2020

16u19 0 Kruibeke Het Agentschap Wegen en Verkeer is gestart met herstellingswerken aan het fietspad langs de gewestweg N419. Het fietspad ligt namelijk in erbarmelijke staat met veel putten en bulten. Schepen Kris Smet (CD&V) kon dat zelf aan de lijve al ondervinden. Hij maakte er een tijdje geleden nog een doodsmak.

De gewestweg N419 werd recent heraangelegd tussen de Molenstraat en de grens met Burcht maar op de rest van het tracé ligt het fietspad er al een tijdje niet zo fraai bij. De gemeente wou aanvankelijk de N419 zelf overnemen maar een overeenkomst is er nog altijd niet. Op aandringen van Kruibeke zal het Agentschap Wegen en Verkeer daarom zelf al een aantal herstellingen uitvoeren. Alle putten en bulten werden een tijdje geleden al gemarkeerd. Een aannemer zal die nu aanpakken en krijgt hiervoor de tijd tot vrijdag 6 maart. Er wordt gewerkt op de fietspaden langs de N419 (Bazelstraat-Kruibekestraat-Nieuwe baan), tussen de kruispunten met Nobeekstraat en Mercatorstraat. Lokaal kan er lichte hinder zijn met een beperkte inname van de rijbaan en een tijdelijk parkeerverbod.

Ook de grootste putten in het centrum van Bazel worden opgevuld. Nog langs de gewestweg, ter hoogte van de winkel Mdeco, komt er ook een nieuw en verlicht zebrapad. Op die plaats steken namelijk heel wat ouders en kinderen de rijbaan over van en naar de kleuterschool in de wijk Cauterhoek.