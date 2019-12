Wegenwerken Burchtstraat volgende week afgerond Kristof Pieters

12 december 2019

12u00 11 Kruibeke De werken in de Burchtstraat zijn bijna klaar. De heropening van de gewestweg staat gepland op 19 december.

Het zag er even naar uit dat de Burchtstraat enkele weken vroeger dan gepland zou openen. “Helaas is deze datum opgeschoven door overmacht”, zegt het gemeentebestuur van Kruibeke. “We begrijpen dat de werken en de omleiding een grote impact hebben op de bewoners in de werfzone en de omleidingsroute. Daarom doen alle partijen hun uiterste best om de straat zo snel mogelijk open te stellen.”

De voorlopige opening staat gepland op donderdag 19 december. Ondertussen blijft de Burchtstraat werfzone en vraagt de gemeente de omleiding en signalisatie te respecteren, zodat de arbeiders in veilige omstandigheden kunnen werken.

Er komt ook een feestelijke heropening van de gewestweg. Die is gepland op zondag 5 januari tussen 11 en 13 uur in een tent op de parking van WAF in de Burchtstraat 200. De traditionele nieuwjaarsdrink vindt dit jaar symbolisch dus plaats in de Burchtstraat om meteen ook het einde van de ingrijpende werken te vieren. De straat wordt om 11.45 uur officieel geopend onder muzikale begeleiding.