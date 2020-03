Wegens succes uitgebreid: rusthuisbewoners verzot op ritjes met duofiets Kristof Pieters

04 maart 2020

17u33 6 Bazel Voldoende frisse lucht houdt mensen gezond. Dat weten ze ook in het woonzorgcentrum Wissekerke in Bazel. Daar stappen bijna dagelijks bewoners op de fiets voor een ritje langs hun oude woonomgeving. Het initiatief kent zoveel succes dat er nu een tweede duofiets is aangekocht.

Vrijwilliger Garry Pieters rijdt al vier jaar rond met bewoners van het woonzorgcentrum. “Jaarlijks doe ik 120 ritten van telkens 30 tot 40 km”, vertelt hij. Hij beschikt hiervoor over een elektrische rolstoelfiets. Die werd in 2016 aangekocht via sponsoring, de organisatie van activiteiten en met steun van de gemeente. Ruim de helft van de 150 bewoners zit in een rolstoel en kwam hierdoor niet veel meer buiten. Er werd gekozen voor een elektrisch aangedreven fiets met een platform voor de rolstoel.

Nu is er een tweede fiets aangekocht voor de nog valide bewoners. “Op deze duofiets zit de vrijwilliger naast de bewoner”, zegt schepen Filip Vercauteren. “Nadat we het succes zagen van de eerste fiets, vonden we deze investering meer dan verantwoord. Het is belangrijk dat de rusthuisbewoners in de buitenlucht komen.”

Ideaal tijdverdrijf

Een extra fiets betekent natuurlijk ook een extra paar benen om ermee te rijden. Patrick Van Hoyweghen bood zich aan als vrijwilliger. “Ik heb altijd een bakkerij gehad en ken veel mensen in het rusthuis. Nu ik met pensioen ben, leek het me een ideaal tijdverdrijf waarmee ik ook anderen gelukkig kan maken.”

De bewoners mogen altijd zelf kiezen naar waar de tocht gaat. “De meeste kiezen voor hun oude woonomgeving”, weet Garry. “Je ziet de mensen helemaal opleven. Soms is het natuurlijk ook wat verwarrend voor hen, maar het is dan aan de vrijwilligers om dit in goede banen te leiden.”