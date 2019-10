Wateroverlast op E17-vrachtwagenparking JVS/PKM

21 oktober 2019

13u56 0 Kruibeke Al wekenlang is er wateroverlast op de vrachtwagenparking langs de E17 in Kruibeke.

Vrachtwagenchauffeurs die halt houden op het parkeerterrein langs de E17 in Kruibeke richting Gent hebben best een stel laarzen mee. Sinds enkele weken staat er op de parking een grote plas. Die is op sommige plaatsen wel 40 centimeter diep. Oorzaak zou een verstopping zijn in de riolering op de parking.

Zeker tien parkeerplaatsen staan al twee weken blank waardoor ze nagenoeg onbruikbaar geworden zijn. Heel wat chauffeurs moeten daarom noodgedwongen verder rijden omdat ze simpelweg niet uit hun vrachtwagen kunnen stappen zonder natte voeten te krijgen. De parkeerterreinen zijn vooral ‘s avonds en ‘s nachts al snel volledig bezet waardoor sommige chauffeurs ook op de pechstrook voor en achter het parkeerterrein hun vrachtwagen parkeren, wat soms tot levensgevaarlijke situaties leidt.