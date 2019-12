Waesiana Big Band brengt Glenn Miller in OC De Brouwerij Kristof Pieters

10 december 2019

20u26 0 Kruibeke De seniorenraad van Kruibeke organiseert op zaterdag 14 december een optreden van de Waesiana Big Band. Die brengt ‘The Glenn Miller story’ op in OC De Brouwerij.

De Waesiana Big Band brengt muziek van Glenn Miller terwijl er op de achtergrond beelden worden geprojecteerd uit de gelijknamige film. Achteraf is er gratis koffie en gebak. Kaarten zijn te verkrijgen via het onthaal van het gemeentehuis of bij Willy De Ryck, Ganzemeerstraat 39 in Rupelmonde. Tickets kosten 5 euro.