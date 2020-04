Vrienden organiseren virtueel huwelijksfeest voor Iris en Pieter, Radio Barbier zet DJ in voor de muziek Kristof Pieters

26 april 2020

20u02 6 Bazel Ze moeten nog enkele maanden wachten alvorens ze de ringen echt over elkaars vinger kunnen schuiven maar Iris Rooman (40) en Pieter Steenssens (36) hebben zaterdag wel al eens kunnen oefenen tijdens een generale repetitie. De trouwdag was op 25 april gepland maar viel in het water door de coronacrisis. Vrienden van het paar organiseerden dan maar een virtueel huwelijksfeest. DJ Guy Hazard van Radio Barbier zorgde voor de muziek.

Net als heel wat andere koppels zagen Iris en Pieter hun trouwplannen anderhalve maand geleden plots doorkruist door het uitbreken van de coronacrisis. Normaal gezien zou het koppel afgelopen zaterdag in het huwelijksbootje zijn gestapt. “We wisten natuurlijk al langer dat het feest niet kon doorgaan maar naarmate de dag nadert, komen er toch gevoelens aan te pas”, vertelt Iris. “Alles was immers tot in de puntjes voorbereid. We zouden een groot feest organiseren bij Bebronna in Kallo met foodstandjes en een fuif achteraf. Vlak voor de lockdown hadden onze vrienden al een vrijgezellenavond georganiseerd. Iedereen was dus ingesteld op onze trouwdag en dan valt het natuurlijk zwaar dat hier plots een kruis over gemaakt moet worden.”

Champagne op de stoep

De vrienden van het koppel hadden zaterdag echter toch enkele verrassingen in petto en organiseerden zowaar een virtueel huwelijksfeest. “Het is uiteindelijk toch nog een fantastische dag geworden”, blikken Iris en Pieter tevreden terug. “’s Morgens werden we al verrast met de levering van een luxueus ontbijt en stond er al champagne klaar op de stoep. Er was zelfs een ‘schieting’. Onze namen werden niet met kruit op het asfalt gebrand maar wel met stoepkrijt. Er kwam ook een bloemist langs om een boeketje af te geven. Als afsluiter was er dan het virtueel huwelijksfeest, allemaal vanuit ons eigen kot. Alle vrienden waren via Zoom op afspraak. Er is geklonken, gedanst en vooral goed gelachen.”

Zakdoekzwaaien

Radio Barbier was ook van de partij en zette Guido Van de Velde, alias DJ Guy Hazard, achter de knoppen. “Sinds de start van de coronacrisis zijn we begonnen met een verzoekprogramma”, vertelt Nicky Van Laeken. “We krijgen een hele lijst doorgestuurd van vrienden van Iris en Pieter. We leefden mee met het feit dat hun trouwpartij in het water was gevallen en hebben daarom besloten de hele avond te draaien op hun virtuele trouwpartij. Uiteraard waren daar ook alle klassiekers bij zoals Les Lacs du Connemara.”

Twee trouwpartijen

Intussen hebben Iris en Pieter hun nieuwe trouwdatum al vastgelegd op 9 oktober. “We zijn al 15 jaar samen dus die paar maand kunnen we nog wel wachten”, lacht Iris. “En gelukkig hebben we nog wel een paar verrassingen achter de hand zoals mijn trouwkleed. Niettemin gaan we ook deze dag nooit vergeten. 2020 wordt het jaar van onze trouwfeesten!”

Wie ook een verzoeknummer wil aanvragen bij Radio Barbier kan bellen naar 0473 39 85 27 of mailen naar info@radiobarbier.be. De radio is voorlopig enkel te beluisteren via de website www.radiobarbier.be maar van 1 tot 26 juni zal er ook live worden uitgezonden vanuit het kasteel Wissekerke op 87,6 FM.