Vredesconcert, KWAK, DJ Louis XIV en ShowCarrousel kapen Kruibeekse cultuurprijzen weg Kristof Pieters

04 juni 2019

17u03 5 Kruibeke De Kruibeekse cultuurraad heeft naar jaarlijkse traditie haar cultuurprijzen uitgereikt. Het Vredesconcert en KWAK kregen de cultuurprijs voor verenigingen. Toon ‘dj Louis XIV’ Seghers werd gelauwerd als cultuurtalent van 2018 en de individuele cultuurprijs ging naar Staf Meirte, de drijvende kracht achter de ShowCarrousel Rupelmonde.

De uitreiking vond plaats aan de kerk van Bazel. De eerste cultuurprijs voor verenigingen ging naar het Vredesconcert, georganiseerd door de Heemkundige Kring Wissekerke, De Sleutels & de Koninklijke Harmonie Al Vloeiende Groeiende. Het Vredesconcert werd georganiseerd om het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 te herdenken. Het concert bevatte muziekstukken van deze periode. Daarnaast werden teksten van gesneuvelden aan hun familie voorgelezen. Femma zorgde ervoor dat ook de namen van de gesneuvelden werden voorgelezen. Tijdens dit concert werden meer dan 180 tekeningen van leerlingen geprojecteerd op de Bazelse kerk.

Kunstlus

De andere vereniging die in de prijzen viel, is KWAK. KWAK ontving een cultuurprijs voor de Kunstlus op 6 mei 2018 in Bazel. De Kunstlus was een ludieke promotiecampagne om niet-georganiseerde kunstenaars te bereiken. 42 kunstenaars en organisaties hebben deelgenomen aan de Kunstlus.

De prijs voor het Kruibeekse aanstormend cultuurtalent van 2018 ging naar Toon Seghers, in de muziekwereld beter gekend als dj onder de naam Louis XIV. Hij speelde op het prefestival van Tommorowland, geeft tachtig concerten per jaar en studeert dit jaar ook nog eens af als handelsingenieur.

De individuele cultuurprijs was dit jaar voor Staf Meirte. Hij is de organisator en drijvende kracht achter de ShowCarrousel Rupelmonde, een vereniging met honderd medewerkers van 6 tot 80 jaar. Daarnaast is hij ook de voorzitter van Brassband Strijd naar ’t Recht Rupelmonde.