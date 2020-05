Vrachtwagenchauffeur vlucht na ongeval, automobilist blaast positief Kristof Pieters

17 mei 2020

18u10 4

Op het kruispunt van de Galgenstraat en Heirbaan in Kruibeke kwam het dit weekend tot een aanrijding tussen een auto en vrachtwagen. De vrachtwagenbestuurder pleegde vluchtmisdrijf. De autobestuurder, een 23-jarige man uit Zwijndrecht legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 0,92 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd voor zes uur ingehouden.