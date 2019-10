Vrachtwagen tegen middenberm van E17, verkeer stil van Kruibeke tot Sint-Niklaas Kristof Pieters

09 oktober 2019

09u32 0 Kruibeke Het verkeer op de E17 richting Antwerpen heeft voor de tweede ochtend op rij zware hinder ondervonden door een ongeval. Ter hoogte van Kruibeke belandde een vrachtwagen tegen de middenberm.

Het ongeval gebeurde rond half 7. De bestuurder van een vrachtwagen van een firma uit Lokeren verloor de controle over zijn voertuig. Het gevaarte, geladen met stabilisé, knalde tegen de betonnen middenberm en kwam dwars over de rijbaan tot stilstand waardoor het verkeer nog maar moeizaam voorbij kon. Bovendien kwam ook een beperkt deel van de lading op de rijbaan terecht. De chauffeur bleef gelukkig ongedeerd.

Het kostte de brandweer en een bergingsfirma wel heel wat werk en tijd om de rijbaan terug vrij te maken en de zwaar beschadigde vrachtwagen te takelen. Rond 8 uur stond er ruim 10 kilometer file van voorbij Sint-Niklaas en liepen de wachttijden op tot bijna twee uur. Omstreeks 8.20 uur werd de weg weer vrijgegeven maar ondertussen was de ochtendspits in een groot deel van het Waasland één grote chaos. Heel wat bestuurders zochten immers een alternatieve route. Op zowat alle belangrijke secundarie wegen was het bijzonder druk met ook daar soms hoog oplopende wachttijden.