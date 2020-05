Vrachtwagen rijdt in op file E17: bestuurder gekneld Kristof Pieters

29 mei 2020

15u14 22 Kruibeke Op de autosnelweg E17 in Kruibeke heeft zich vrijdagmiddag een zware kop-staartaanrijding voorgedaan. Een vrachtwagenchauffeur reed in op de staart van de file. Hij moest door de brandweer bevrijd worden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur in de rijrichting van Antwerpen, zo’n 300 meter voor de snelwegparking. Een vrachtwagen reed aan hoge snelheid in op de staart van de file. Er zouden verschillende gewonden gevallen zijn. De bestuurder van de aanrijdende truck zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden.

Door het ongeval is er momenteel slechts één rijstrook vrij. De afhandeling zal vermoedelijk nog een hele tijd duren. Later meer.