Voorstel voor Kerkhofstraat begraven, raad wil liever vrouwelijke straatnaam Kristof Pieters

25 februari 2020

10u16 0 Kruibeke De gemeenteraad van Kruibeke wil een vrouwelijke straatnaam voor een nieuwe wijk die gerealiseerd wordt naast de begraafplaats. Het voorstel voor een ‘Kerkhofstraat’ werd terug ingetrokken.

De werken voor de nieuwe wijk naast de begraafplaats van Kruibeke zijn intussen al gestart. Het gaat om gronden waar meer dan tachtig jaar volkstuintjes waren van het Werk van den Akker. Voor de ontsluiting moet een nieuwe weg worden aangelegd. Het college stelde de naam Kerkhofstraat voor aan de gemeenteraad, maar het punt werd van de agenda gehaald na kritiek van de oppositie. Naar analogie met de oproep van Sofie Lemaire naar meer vrouwelijke straatnamen in haar nieuw Canvas programma, lanceerde SamenVoorKruibeke het voorstel van de Roos Papstraat (naar de bekende caféuitbaatster) of de Jenny Willemsstraat (een van de eerste Kruibeekse vrouwelijke gemeenteraadsleden na de fusie). Ook fractie DENERT deed een voorstel met de Zuster Raphaëlstraat. Binnenkort weten we wat het definitief zal worden.