Volkstuintjes verhuizen tijdelijk naar Wilgenstraat maar geen samenwerking met Vasse Kweek Kristof Pieters

06 mei 2020

17u57 0 Kruibeke Het bestuur van Tuinhier heeft een tijdelijk overeenkomst afgesloten met de eigenaar van een perceel tuinbouwgrond in de Wilgenstraat in Kruibeke. De volkstuintjes in de Polderstraat werden vorig jaar opgeruimd om plaats te maken voor een bouwproject.

De vereniging krijgt van het gemeentebestuur een premie van 2.500 euro om de opstart van de tuintjes te kunnen financieren. Het gaat weliswaar om een tijdelijke oplossing. De zoektocht is al een hele tijd bezig. Vorig jaar moesten de volkstuintjes in de Polderstraat ontruimd worden omdat er een nieuwe verkaveling wordt gerealiseerd. Het was eerst de bedoeling om de volkstuintjes in de wijk Cauterhoek een plaats te geven. De vereniging zat samen met de huisvestingsmaatschappij maar de kostprijs van 25.000 euro bleek te hoog. Daarna zat Tuinhier rond de tafel met de mensen van de sociale moestuin Vasse Kweek. Een samenwerking leek in de maak maar opnieuw zijn de gesprekken op het laatste moment alsnog afgesprongen. Vasse Kweek heeft zijn velden in de Wilgenstraat. Om de hobbytuinders te depanneren, werd wel het voorstel gedaan om tijdelijk een perceel tuinbouwgrond te gebruiken aan de overkant van de weg. Tuinhier is hier op ingegaan.

De zoektocht naar een definitieve stek gaat dus wel door. Tuinhier hoopt volgend jaar een nieuwe locatie te hebben gevonden. De gemeente heeft zich al geëngageerd om dan een toelage te geven van 5.000 euro om het terrein in te richten.