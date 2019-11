Vier gezinsleden gewond bij frontale botsing in Heirstraat Kristof Pieters

24 november 2019

15u59 1 Bazel In Bazel zijn zondag vier leden van hetzelfde gezin gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee wagens. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Heirstraat met de Gauwstraat.

De bestuurder van een Mercedes reed in de Heirstraat richting Steendorp en wou linksaf de Gauwstraat inslaan. Daarbij merkte hij een Dacia Logan die uit de tegenovergestelde richting uit Steendorp kwam te laat op. Op dat moment was het erg mistig. Het kwam tot een frontale aanrijding. De vier gezinsleden in de Mercedes raakten lichtgewond en werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de Dacia raakte eveneens lichtgewond en werd ter plaatse verzorgd. Het ongeval zorgde tijdelijk voor verkeershinder. Het is lang niet het eerste ongeval op het gevaarlijke kruispunt. Vorige week nog kwamen twee voertuigen in de gracht terecht bij een bijna identiek ongeval.